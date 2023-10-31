Совет по правам человека возглавит Иран. Министр Чехии: Чернила Устава ООН должны растаять

Министр обороны Чехии Яна Чернохова язвительно прокомментировала сообщение Совета ООН по правам человека, что 2 ноября председательство в Совете переходит к Ирану. "Чернила на Уставе ООН должны растаять", – написала она в Twitter.

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"Это не глюк, это политика ООН", – написала Чернохова после того, как процитировала сообщение, что председателем Совета ООН по правам человека становится Иран.

Министр отметила, что "иранский режим спонсировал убийства израильтян террористами ХАМАС, он несет ответственность за рост числа казней в своей стране, угнетение женщин и девочек, а также недавнюю смерть 16-летней Армиты, которая умерла после нападения иранской полиции нравственности из-за того, что она не носит обязательный хиджаб".

"И вот теперь этот режим будет с четверга учить нас соблюдать права человека в Совете ООН. Поздравляю. Чернила на Уставе ООН должны растаять", – написала Чернохова.

Ранее Чернохова заявила, что разочарована резолюцией Генассамблеии ООН от 27 октября, которая требует от Израиля "прекратить огонь в секторе Газа" и при этом не осуждает террористов ХАМАС, и что после этого Чехии стоит подумать о выходе из ООН. Чехия была одной из 14 стран, которые проголосовали против резолюции, принятой 88 голосами (остальные воздержались или не голосовали).

Президент Чехии Петр Павел заявил 29 октября, что Чехия поддерживает реформы ООН, в том числе Совета Безопасности, но осуществить их возможно только изнутри самой ООН.

Выступая на Совбезе ООН, Зеленский предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето России.

По его словам, именно Россия делает ООН недееспособной и занимает там место незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза.

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