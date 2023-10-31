Раду з прав людини очолить Іран. Міністерка Чехії: Чорнило Статуту ООН має розтанути

Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова уїдливо прокоментувала повідомлення Ради ООН із прав людини, що 2 листопада головування у Раді переходить до Ірану. "Чорнило на Статуті ООН має розтанути", – написала вона у Twitter.

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"Це не глюк, це політика ООН", – написала Чорнохова після того, як процитувала повідомлення, що головою Ради ООН із прав людини стає Іран.

Міністерка зазначила, що "іранський режим спонсорував вбивства ізраїльтян терористами ХАМАС, він несе відповідальність за зростання кількості страт у своїй країні, пригнічення жінок та дівчаток, а також недавню смерть 16-річної Арміти, яка померла після нападу іранської поліції моральності через те, що вона не носить обов'язковий хіджаб".

"І ось тепер цей режим із четверга навчатиме нас дотримуватися прав людини в Раді ООН. Вітаю. Чорнило на Статуті ООН має розтанути", – написала Чорнохова.

Раніше Чорнохова заявила, що розчарована резолюцією Генасамблеї ООН від 27 жовтня, яка вимагає від Ізраїлю "припинити вогонь у секторі Гази" і водночас не засуджує терористів ХАМАС, і що після цього Чехії варто подумати про вихід з ООН. Чехія була однією з 14 країн, які проголосували проти резолюції, ухваленої 88 голосами (решта утрималися чи не голосували).

Президент Чехії Петр Павел заявив 29 жовтня, що Чехія підтримує реформи ООН, зокрема Ради Безпеки, але здійснити їх можна лише зсередини самої ООН.

Виступаючи на Раді безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.

За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.

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