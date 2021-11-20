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Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой. СМИ пишут: угрожали и Туску

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 21:11
Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой. СМИ пишут: угрожали и Туску - Фото
Томаш Гродзкий (Фото - Facebook, Tomasz Grodzki)

Спикер сената Польши Томаш Гродзкий заявил, что получил посылку с угрозами и взрывчаткой. Об этом он написал в своем Twitter.

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По словам Гродзкого, посылка пришла на его имя в сенат. В ней было письмо с угрозами расправой и взрывчатка. Спикер намекнул, что к этому могут быть причастны "политические оппоненты". Посылку передали соответствующим службам.

"Я надеюсь, они быстро справятся с преступником", – написал Гродзкий.

Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой. СМИ пишут: угрожали и Туску

По данным издания RMF FM, ссылающегося на собственные источники, в посылке было 10 грамм нитроцеллюлозного пороха. Его используют в огнестрельном оружии и артиллерии. В качестве отправителя была указана лесная охрана.

Журналисты сообщают, что в письме были угрозы не только спикеру сената, но и другим политикам из Гражданской платформы, в том числе лидеру Дональду Туску.

  • Гродзкий стал спикером польского сената в ноябре 2019 года.
  • По данным соцопроса, проведенного в июле 2021-го, правящую партию Право и справедливость поддерживают 33,6% поляков. На втором месте – возглавляемая Туском Гражданская коалиция, ее поддерживают 26,2% опрошенных. За месяц рейтинг партии вырос на 10,1%. 

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Оксана Житнюк
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Томаш Гродзкий угрозы взрывчатка посылка польша сенат спикер
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