Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой. СМИ пишут: угрожали и Туску

Спикер сената Польши Томаш Гродзкий заявил, что получил посылку с угрозами и взрывчаткой. Об этом он написал в своем Twitter.

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По словам Гродзкого, посылка пришла на его имя в сенат. В ней было письмо с угрозами расправой и взрывчатка. Спикер намекнул, что к этому могут быть причастны "политические оппоненты". Посылку передали соответствующим службам.

"Я надеюсь, они быстро справятся с преступником", – написал Гродзкий.

По данным издания RMF FM, ссылающегося на собственные источники, в посылке было 10 грамм нитроцеллюлозного пороха. Его используют в огнестрельном оружии и артиллерии. В качестве отправителя была указана лесная охрана.

Журналисты сообщают, что в письме были угрозы не только спикеру сената, но и другим политикам из Гражданской платформы, в том числе лидеру Дональду Туску.

Гродзкий стал спикером польского сената в ноябре 2019 года.

По данным соцопроса, проведенного в июле 2021-го, правящую партию Право и справедливость поддерживают 33,6% поляков. На втором месте – возглавляемая Туском Гражданская коалиция, ее поддерживают 26,2% опрошенных. За месяц рейтинг партии вырос на 10,1%.

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Оксана Житнюк

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