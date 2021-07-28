В Польше рейтинг оппозиционной партии вырос на 10% после возвращения Туска в политику

Рейтинг крупнейшей оппозиционной партии Польши Гражданская коалиция резко вырос после того, как стало известно о возвращении в политику бывшего премьера страны Дональда Туска. Об этом сообщает Onet со ссылкой на данные опроса, проведенного для портала институтом IBRiS.

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Лидирует в опросе правящая партия Право и справедливость, ее поддерживают 33,6% поляков. Рейтинг партии почти не изменился по сравнению с опросом, проведенном в июне.

На втором месте – Гражданская коалиция, ее поддерживают 26,2% опрошенных, за месяц рейтинг партии вырос на 10,1%. В начале июля стало известно, что партию возглавил Туск.

Разрыв между двумя основными политическими конкурентами в Польше сократился с 15,6% до 7,4%.

На 7% упал рейтинг оппозиционной партии Польша 2050, которую возглавляет журналист и телеведущий Шимон Головня. За нее готовы проголосовать 10,9% опрошенных.

Партия Левые вместе набирает 7,1%, потеряв 1,2 пункта, крайне правая Конфедерация – 5,4%, потеряв 3,9 пункта.

Туск – один из основателей Гражданской платформы, с 2007 по 2014 год – премьер-министр Польши, с 2014 по 2019 – председатель Европейского совета.

Денис Юдин

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