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04.04.2019, 07:05

Спикером Госдепа США стала бывшая журналистка и разведчица

Спикером Госдепа США стала бывшая журналистка и разведчица - Фото
Морган Ортагус и Майк Помпео (фото - Twitter госсекретаря США)

Должность спикера внешнеполитического ведомства США заняла бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус

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Государственный секретарь США Майкл Помпео представил нового спикера Госдепартамента после того, как должность покинула Хизер Нойерт. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава американского внешнеполитического ведомства предложил назначить на эту должность бывшую сотрудницу телеканала Fox News Морган Ортагус, которая ранее работала в разведке.

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"Рад приветствовать Морган Ортагус в качестве нашего нового представителя. Ее опыт работы аналитиком разведки и сотрудником по связям с общественностью в области внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке", - написал он.

Ортагус возглавит борьбу по "защите внешней политике США", отметил Помпео.

17 февраля сообщалось, что бывшая телеведущая американских телеканалов Fox News и ABC, а действующий на тот момент пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт отказалась стать постпредом США в ООН вместо Ники Хэйли, которая в октябре 2018 года неожиданно заявила об уходе. 30 марта Нойерт официально покинула свой пост.

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Теги: госдеп сша, Fox News, Морган Ортагус, Майкл Помпео
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