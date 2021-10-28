Спор из-за рыбы. Франция задержала британский корабль, в Лондоне возмущены

Франция задержала британское рыболовецкое судно в своих территориальных водах. Великобритания осудила эти действия и потребовала от Парижа воздержаться от дальнейших мер в обостряющемся споре по поводу прав на рыбную ловлю, сообщает Reuters.

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Судно было задержано сегодня ночью во время проверки в северном порту Гавра, поскольку у него не было разрешения на ловлю рыбы во французских водах.

Журналисты отмечают, что такие действия выглядят как предупреждение о необходимости компромисса в споре Великобритании с ЕС о рыболовецких угодьях, возникшем после Brexit.

Британское правительство назвало действия Франции разочаровывающими, несоразмерными, и не такими, какие ждешь от союзника и партнера. Великобритания пообещала адекватный ответ в случае продолжения подобных шагов.

31 января 2020 года Великобритания официально покинула ЕС.

28 апреля 2021 года Европарламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Великобританией после Brexit.

В мае 2021 года из-за споров о рыбной ловли Великобритания и Франция отправляли военные корабли в воды острова Джерси.

Денис Юдин

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