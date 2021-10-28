UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спор из-за рыбы. Франция задержала британский корабль, в Лондоне возмущены

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 17:00
Спор из-за рыбы. Франция задержала британский корабль, в Лондоне возмущены - Фото
Рыболовецкий траулер. Иллюстративное фото – depositphotos.com

Франция задержала британское рыболовецкое судно в своих территориальных водах. Великобритания осудила эти действия и потребовала от Парижа воздержаться от дальнейших мер в обостряющемся споре по поводу прав на рыбную ловлю, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Судно было задержано сегодня ночью во время проверки в северном порту Гавра, поскольку у него не было разрешения на ловлю рыбы во французских водах.

Журналисты отмечают, что такие действия выглядят как предупреждение о необходимости компромисса в споре Великобритании с ЕС о рыболовецких угодьях, возникшем после Brexit.

Британское правительство назвало действия Франции разочаровывающими, несоразмерными, и не такими, какие ждешь от союзника и партнера. Великобритания пообещала адекватный ответ в случае продолжения подобных шагов.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания франция рыбная ловля brexit
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 