Великобритания отозвала военные корабли от острова у побережья Франции

Великобритания отводит военные корабли от острова Джерси, где французские рыбаки устроили акцию протеста из-за новых правил рыбной ловли после Brexit. Об этом сообщает Голос Америки.

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Вчера, 6 мая, около 20 французских рыболовных траулеров подошли к острову, который является зависимой от британской короны территорией и расположен в 22 км от побережья Франции. Они вывесили транспаранты и запускали сигнальные ракеты, протестуя против новых правил, введенных после выхода Великобритании из Евросоюза. По ним рыбаки должны подтвердить, что ловили рыбу в водах Джерси и раньше, но они заявляют, что власти острова выдвигают дополнительные требования, которые не были согласованы.

"Мы пришли сегодня, потому что мы всегда ловили рыбу в этих водах. А теперь в одночасье они забирают наши права", – заявил AFP один из участников демонстрации, Людовик Лазаро.

Ранее Великобритания отправила в воды Джерси два военных сторожевых корабля. Франция ответила отправкой двух патрульных кораблей во французские воды около Джерси. Британские и французские корабли оставались на расстоянии около 20 км друг от друга.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на данный момент ситуация разрешена, и британские корабли возвращаются в порт.

Президент ассоциации рыболовов Нормандии Димитрий Рогофф заявил: "Демонстрация силы окончена. Теперь эстафету должна принять политика".

31 января 2020 года Великобритания официально покинула ЕС.

28 апреля 2021 года Европарламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Великобританией после Brexit.

Денис Юдин

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