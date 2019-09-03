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Спутник Маска едва не протаранил в космосе чужой зонд: увернулись

Спутник Маска едва не протаранил в космосе чужой зонд: увернулись - Фото
Спутник ADM-Aeolus (фото — пресс-служба ESA)
03.09.2019, 07:58

Впервые в своей истории Европейское космическое агентство выполнило на орбите маневр по предотвращению столкновения своего спутника с чужим аппаратом

Спутник наблюдения за ветрами на Земле ADM-Aeolus был вынужден "уступить дорогу" одному из интернет-зондов орбитальной группировки Starlink от компании SpaceX Илона Маска. О предотвращенном столкновении в околоземном пространстве пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

Чтобы уйти с опасной траектории, "Эол" включил двигатели и перебрался на более высокую орбиту.

Маневр уклонения осуществили за полвитка до столкновения. Аналитики ESA не были на 100% уверены, что аппараты столкнутся, но посчитали такой риск слишком высоким, чтобы его можно было проигнорировать.

На новой орбите Aeolus продолжил работу в штатном режиме.

За 2018 год ESA выполнило 28 подобных маневров, однако все они касались риска столкновения с космическим мусором, а не функционирующим спутником.

ADM-Aeolus был отправлен на орбиту в конце августа 2018 года. LIGA.net подробно писала об этой миссии в материале "ЕС запустил в космос лазерного "повелителя ветров"; там же можно посмотреть и старт ракеты с ним. Спутник отслеживает из космоса параметры земных ветров.

24 мая 2019-го были запущены 60 аппаратов Starlink. В будущем их число планируется довести до 12 000, чтобы обеспечить интернетом почти всех пользователей на поверхности планеты. Астрономы уже начали переживать. По оценкам SpaceX, затраты составят около $10 млрд.

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Starlink спутник spacex космос столкновение aeolus маневр
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