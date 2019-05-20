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20.05.2019, 00:01

США готовы доплачивать странам за отказ от оружия России и Китая

США готовы доплачивать странам за отказ от оружия России и Китая - Фото
Фото: EPA

Сейчас подобная программа действует для шести европейских стран

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Государственный департамент США планирует расширить программу, которая в сейчас действует для стран так называемого Варшавского пакта. Согласно программе, страны, которые покупают американское оружие на замену оружия, произведенного в России, имеют право на доплату от США. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что программа стимулирования рекапитализации действует для шести европейских стран. Госдеп планирует распространить ее действие на весь мир и включить не только российское, но и китайское оружие.

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"Цель - помочь нашим партнерам отойти от российской сети поставки, которая предоставляет доступ российским производителям и обслуживающему персоналу, а также позволяет использование российских запчастей на военных базах НАТО и партнеров", - заявил представитель Госдепа США.

Программа не предусматривает полной оплаты покупки вертолетов или самолетов за деньги США.

Сообщается, что за год существования программы Госдеп выделил $190 миллионов на финансирование шести программ в шести странах.

17 мая Германия уведомила Североатлантический альянс о крупнейших за многие десятилетия финансовых вливаниях в оборону страны. В 2019 году военные расходы Германии превысят €47 млрд. Это 5% выше прошлогодних цифр. Таким образом, оборонный бюджет Германии вырастет до 1,35% от ВВП.

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Теги: оружие, госдеп сша
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