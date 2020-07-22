США: Хакеры Китая атаковали исследования о вакцине против коронавируса

По данным США, хакеры пытались выкрасть информацию компаний, которые работают над вакцинами против коронавируса, тестами и методами лечения COVID-19

Министерство юстиции США обвинило двух китайских хакеров Ли Сяоюя и Донга Цзяжи в работе на Министерство госбезопасности Китая и атаке на исследования о вакцине против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

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Отмечается, что хакеры планировали передать информацию правительству КНР и в последнее время изучали уязвимости в компьютерных сетях американских биотех компаний, которые разрабатывают вакцину, технологии тестирования и методы лечения COVID-19. В ведомстве не уточняют, удалось ли хакерам похитить данные исследований.

В обвинительном акте также говорится, что хакеры работали более 10 лет, действуя как в личных целях, так и в интересах правительства Китая.

По данным Минюста, они взламывали сети высокотехнологичных компаний в США, Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Корее, Швеции и Великобритании.

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Им удалось похитить террабайты данных в сферах высокотехнологичного производства, разработки медицинского оборудования и фармацевтических препаратов, гражданского и промышленного строительства, программного обеспечение для бизнеса, образования, игр, солнечной энергии, обороны, отмечают в ведомстве.

Хакеров обвиняют сразу по нескольким статьям, санкции которых составляют от двух до 10 лет тюрьмы.

"Китай, наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей, теперь занял свое место в этом позорном клубе наций, предоставляющих убежище киберпреступникам", - сказал помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс.

В Китае обвинения пока не прокомментировали.

В мае Великобритания заявила , что хакеры из РФ пытаются украсть информацию о коронавирусе.

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Марк Сировой

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