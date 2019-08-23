США хотели купить Гренландию еще год назад: стало известно, зачем

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Сенатор-республиканец Том Коттон предлагал президенту США Дональду Трампу купить Гренландию еще год назад, в августе 2018 года, сообщает The Wall Street Journal.

Коттон утверждает, что говорил о продаже острова с послом Дании в США Ларсом Гертом Лозе, посол был удивлен этим предложением. По словам Коттона, он обговаривал покупку и с Трампом, и президент США якобы заинтересовался идеей.

Коттон считает покупку Гренландии целесообразной для США из-за растущего влияния в Арктике Китая и России. По его утверждению, в 2018 году правительство Китая даже пыталось договориться с Данией о постройке в Гренландии трех военных баз, но якобы эта сделка была заблокирована в последний момент усилиями администрации Трампа и некоторыми конгрессменами.

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