США хотят собрать 80 плутониевых сердечников к 2030 году

Сборка плутониевого сердечника (фото — пресс-служба Savannah River Site)

В течение 10 лет заводы американского оборонно-промышленного комплекса должны произвести 80 плутониевых сердечников для ядерных боеголовок. Об этом говорится в согласованном Палатой представителей США законопроекте об оборонном бюджете страны на 2020 год.

"Ядерные силы - краеугольный камень нашей национальной обороны, - подчеркивается в пояснительной записке к документу.

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