Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы в ураганы - Axios

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Несколько раз на совещаниях с высокопоставленными чиновниками по нацбезопасности американский лидер Дональд Трамп якобы предлагал им идею использования ядерных бомб для точечного изменения климатических условий в местах, где формируются ураганы. Об этом со ссылкой на некие "источники" пишет Axios из США.

Собеседники издания утверждают, что как-то раз на совещании в Белом доме насчет угрозы от очередного урагана Трамп якобы сказал: "...Ясно. Ясно. Так чего бы нам не взорвать их? Они формируются у берегов Африки, потом перемещаются через Атлантику. А мы сбрасываем бомбу в "глаз" урагана и разрушаем его. Почему мы не можем так делать?"

Издание пишет, что некий чиновник ответил: "Рассмотрим это".

Белый дом отказался что-либо комментировать по поводу статьи в Axios, отметив, что это "частные дискуссии, которые президент проводил или не проводил с командой по нацбезопасности".

Но вчера, 26 августа, с полей саммита G7 во Франции президент США написал твит, что "история Axios... просто смешна", в котором заверил, что "никогда этого не говорил", и обвинил издание в публикации утки. Позднее он еще раз высмеял публикацию.

Ядерные удары по точкам формирования тропических циклонов предлагали еще 70 лет назад. Это было время, когда применение недавно обузданной ядерной энергии казалось ответом на многие проблемы человечества, пишет источник.

В ноябре 2016 года журнал National Geographic опубликовал статью о возможности использования ядерных бомб, чтобы останавливать развитие ураганов. Ответ Национального управления океанических и атмосферных исследований США на эту тему был лаконичным: "Излишне говорить, что это не очень хорошая идея".