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18.01.2019, 08:30

США пригрозили Китаю проходом авианосца в Тайваньском проливе

США пригрозили Китаю проходом авианосца в Тайваньском проливе - Фото
Фото: EPA

ВМС США отмечают, что ускоренная военная модернизация Китая "может представлять угрозу"

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Руководство ВМС США не исключает отправки одного из своих авианосцев для демонстрационного прохода в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Достижения Китая в создании военной техники сейчас "представляют большую угрозу" для военных кораблей США, чем когда-либо прежде, отметил начальник военно-морских операций США.

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В прошлом году США трижды направляли корабли по этому стратегическому водному пути. В частности, 7 июля два ракетных эсминца, USS Mustin и USS Benfold, совершили обычный проход через международные воды Тайваньского пролива. Однако американские авианосцы не ходили по проливу уже более десяти лет.

Ранее официальный представитель США сообщил, что Вашингтон пристально следит за намерениями Китая в отношении Тайваня, поскольку достижения в области военных технологий дают КНР возможность захватить остров, который он считает отколовшейся провинцией, силой.

Агентство военной разведки США называет Тайвань "главным двигателем" военной модернизации Китая.

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году.

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Теги: авианосец, вмс сша, Тайваньский пролив
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