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США начнут пускать в страну только полностью привитых иностранцев

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 19:03
США начнут пускать в страну только полностью привитых иностранцев - Фото
Джефф Зиенс (Фото:Leigh Vogel/EPA)

Соединенные Штаты планируют разрешить въезжать в страну только полностью вакцинированным иностранцам. О нововведениях заявил координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиенс, сообщает СNN.

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"Иностранные граждане, вылетающие в Соединенные Штаты, должны будут пройти полную вакцинацию и предъявить доказательства вакцинации до посадки в самолет, направляющийся в США", — сказал Зиенс.

Новые правила начнут действовать с ноября этого года. Также все иностранные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до отъезда.

Для не вакцинированных граждан США будут действовать более строгие правила. Они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в день отъезда, а также повторно тестироваться после прибытия.

Изменения коснутся 26 стран шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Ирана, Бразилии, Южной Африки и Индии.

СПРАВКА. Запрет на поездки в США из Европы был введен еще экс-президентом Дональдом Трампом в марте 2020-го года из-за пандемии коронавируса. Президент Джо Байден продлил срок его действия после вступления в должность.

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Кумбер Елизавета
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США вакцина въезд коронавирус
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