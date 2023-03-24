США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии после атаки на американскую базу
США нанесли удары с воздуха по связанным с Ираном группировкам на востоке Сирии после того, как в результате атаки беспилотника погиб американский подрядчик и получили ранения пятеро военнослужащих США. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, сообщает BBC.
По данным Сирийской обсерватории по правам человека, 14 проиранских боевиков были убиты.
Официальные лица США заявили, что авиаудары были нанесены в четверг вечером, через несколько часов после атаки беспилотника, которая, по данным разведки США, имела "иранское происхождение".
Остин сказал, что ВВС США ударили по "объектам, используемым группами, связанными с КСИР (Корпус стражей исламской революции, – ред.)"
Обострение ситуации продолжилось в пятницу утром, когда ракеты поразили еще одну американскую базу "Грин Виллидж" на северо-востоке Сирии. По словам официальных лиц, в результате ракетного обстрела никто не пострадал.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что правительство "будет работать над тем, чтобы защитить наших людей и наши объекты, насколько это возможно".
- 18 марта президент Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада.
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