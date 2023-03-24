США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии после атаки на американскую базу

США нанесли удары с воздуха по связанным с Ираном группировкам на востоке Сирии после того, как в результате атаки беспилотника погиб американский подрядчик и получили ранения пятеро военнослужащих США. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, сообщает BBC.

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По данным Сирийской обсерватории по правам человека, 14 проиранских боевиков были убиты.

Официальные лица США заявили, что авиаудары были нанесены в четверг вечером, через несколько часов после атаки беспилотника, которая, по данным разведки США, имела "иранское происхождение".

Остин сказал, что ВВС США ударили по "объектам, используемым группами, связанными с КСИР (Корпус стражей исламской революции, – ред.)"

Обострение ситуации продолжилось в пятницу утром, когда ракеты поразили еще одну американскую базу "Грин Виллидж" на северо-востоке Сирии. По словам официальных лиц, в результате ракетного обстрела никто не пострадал.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что правительство "будет работать над тем, чтобы защитить наших людей и наши объекты, насколько это возможно".

Вадим Ребрина

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