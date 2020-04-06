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США внесли организацию из РФ в список террористов: набирала боевиков на Донбасс

США внесли организацию из РФ в список террористов: набирала боевиков на Донбасс - Фото
Госдепартамент США, Вашингтон (Фото: depositphotos.com)
06.04.2020, 22:08

Соединенные Штаты внесли в список террористических организаций российскую ультранационалистическую организацию "Русское имперское движение"

Соединенные Штаты внесли в список террористических организаций российскую ультранационалистическую организацию "Русское имперское движение", а трех его лидеров – Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова – признали террористами. Эта организация набирала боевиков на Донбасс. Об этом сообщает Радио Свобода.

В Госдепе США отметили, что движение, которое позиционирует себя как "российская православная национально-патриотическая и монархическая организация", стремится восстановить самодержавную монархию в России и объявить ее моноэтническим государством, классифицируя как "русский народ" россиян, украинцев и белорусов.

Сообщается, что "Русское имперское движение" имеет отделения в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде, а его военное крыло, "Имперский легион", проводит обучение по рукопашному бою, боевым искусствам и предоставляет другие виды боевой подготовки.

По данным Госдепа, в августе 2016 двое подданных Швеции ездили в Санкт-Петербург и прошли 11-дневную полувоенизированную подготовку в "Русском имперском движении". Через несколько месяцев эти люди и еще один человек совершили серию террористических атак в шведском городе Гетеборг.

Хотя "Русское имперское движение" не считается спонсируемым Кремлем, оно открыто набирало боевиков для пополнения рядов поддерживаемых Россией террористов на Донбассе.

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Наталия Медведева
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