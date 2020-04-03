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ГБР задержало подполковника СБУ – подозревает в финансировании терроризма: фото

ГБР задержало подполковника СБУ – подозревает в финансировании терроризма: фото - Фото
Задержание подозреваемых (Фото: пресс-служба ГБР)
03.04.2020, 21:49

Госбюро расследований задержало подполковника СБУ по подозрению в финансировании терроризма

Следователи Госбюро расследований в Краматорске задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления Службы безопасности в Волынской области и его сообщника по подозрению в содействии финансированию терроризма в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации ГБР, сотрудник СБУ якобы систематически давал взятки военным, чтобы те не мешали перевозить наличные деньги через линию разграничения.

Сообщается, что 3 апреля подполковника СБУ и его сообщника задержали после выплаты очередной части денег в сумме 28 000 грн.

Задержание подозреваемых (Фото: пресс-служба ГБР)

В ГБР пишут, что у задержанных изъяли 6 400 000 российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 300 000 грн, которые они якобы пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Уточняется, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение - управление внутренней безопасности Службы безопасности.

Задержание подозреваемых (Фото: пресс-служба ГБР)

  • 1 апреля сообщалось, что военная контрразведка поймала завербованного ФСБ гражданина России, который, как утверждает СБУ, пытался вступить в боевую бригаду украинской армии.

Читайте также: СБУ подозревает топ-чиновника в передаче секретных документов об обороне Украины

Наталия Медведева
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