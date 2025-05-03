США одобрили продажу оружия Саудовской Аравии на $3,5 млрд

Ожидается, что в середине мая Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Соединенные Штаты одобрили продажу Саудовской Аравии оружия на сумму примерно $3,5 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Это было сделано перед планируемым визитом президента США Дональда Трампа в королевство Персидского залива в этом месяце, поскольку Вашингтон стремится укрепить связи с ключевым партнером и усилить давление на Иран.

Государственный департамент проинформировал Конгресс о возможной продаже 1000 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-8 класса "воздух-воздух", 50 секций наведения, а также логистической и программной поддержки. Основным подрядчиком является компания RTX Corp, базирующаяся в Аризоне.

Одобряя продажу, США назвали Саудовскую Аравию "страной-партнером, способствующей политической стабильности и экономическому прогрессу в регионе Персидского залива".

Ожидается, что Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая. Кроме того, в рамках поездки планируются его визиты в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Bloomberg напомнило, что в прошлом году администрация 46-го президента США Джо Байдена отменила ограничения на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, введенные для давления на Эр-Рияд, чтобы он прекратил войну против хуситов в Йемене.