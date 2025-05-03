США одобрили продажу оружия Саудовской Аравии на $3,5 млрд
Соединенные Штаты одобрили продажу Саудовской Аравии оружия на сумму примерно $3,5 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Это было сделано перед планируемым визитом президента США Дональда Трампа в королевство Персидского залива в этом месяце, поскольку Вашингтон стремится укрепить связи с ключевым партнером и усилить давление на Иран.
Государственный департамент проинформировал Конгресс о возможной продаже 1000 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-8 класса "воздух-воздух", 50 секций наведения, а также логистической и программной поддержки. Основным подрядчиком является компания RTX Corp, базирующаяся в Аризоне.
Одобряя продажу, США назвали Саудовскую Аравию "страной-партнером, способствующей политической стабильности и экономическому прогрессу в регионе Персидского залива".
Ожидается, что Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая. Кроме того, в рамках поездки планируются его визиты в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Bloomberg напомнило, что в прошлом году администрация 46-го президента США Джо Байдена отменила ограничения на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, введенные для давления на Эр-Рияд, чтобы он прекратил войну против хуситов в Йемене.
- 31 марта 2025 года Axios сообщало, что первый зарубежный визит Трампа состоится после прекращения огня в Украине. Речь шла именно о поездке в Саудовскую Аравию.
- 25 апреля Reuters писало, что США якобы готовы предложить Саудовской Аравии пакет поставок оружия на сумму свыше $100 млрд.