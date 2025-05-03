США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд

Очікується, що в середині травня Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію з офіційним візитом

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Сполучені Штати схвалили продаж Саудівській Аравії зброї на суму приблизно $3,5 млрд. Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Це було зроблено перед запланованим візитом президента США Дональда Трампа до королівства Перської затоки цього місяця, оскільки Вашингтон прагне зміцнити зв’язки з ключовим партнером і посилити тиск на Іран.

Державний департамент поінформував Конгрес про можливий продаж 1000 вдосконалених ракет середньої дальності AIM-120C-8 класу "повітря-повітря", 50 секцій наведення, а також логістичну та програмну підтримку. Основним підрядником є компанія RTX Corp, яка базується в Аризоні.

Схвалюючи продаж, США назвали Саудівську Аравію "країною-партнером, яка сприяє політичній стабільності та економічному прогресу в регіоні Перської затоки".

Очікується, що Трамп відвідає Саудівську Аравію в середині травня. Крім цього, в межах поїздки плануються його візити до Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Bloomberg нагадало, що минулого року адміністрація 46-го президента США Джо Байдена скасувала обмеження на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, які були введені для тиску на Ер-Ріяд, щоб він припинив війну проти хуситів у Ємені.