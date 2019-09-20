США отменили $100 млн помощи одной из стран из-за коррупции

Соединенные Штаты Америки отменили запланированное ранее предоставление финансовой помощи Афганистану в размере $100 млн и решили задержать выделение еще $ 60 млн из-за высокого уровня коррупции в государстве. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Отмечается, что деньги были выделены на финансирование крупного энергетического проекта в Афганистане.
В Госдепе отметили, что выполнят взятые на себя обязательства для завершения проекта, который включает в себя создание пяти подстанций и транспортной инфраструктуры между Газни и Кандагаром, Каяки и Кандагаром. Но для этого Штаты намерены использовать внебюджетный механизм, поскольку правительство Афганистана неспособно прозрачно управлять ресурсами правительства США.
Также сообщается, что США задержат выделение запланированной помощи в размере $60 млн из-за неспособности правительства Афганистана выполнить критерии прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами.
Вчера госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Кабул использует ресурсы не по назначению и обвинил членов правительства Афганистана в коррупции и финансовых злоупотреблениях.
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