США отменили $100 млн помощи одной из стран из-за коррупции

Майкл Помпео (фото - Getty Images)

Соединенные Штаты Америки отменили запланированное ранее предоставление финансовой помощи Афганистану в размере $100 млн и решили задержать выделение еще $ 60 млн из-за высокого уровня коррупции в государстве. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что деньги были выделены на финансирование крупного энергетического проекта в Афганистане.

В Госдепе отметили, что выполнят взятые на себя обязательства для завершения проекта, который включает в себя создание пяти подстанций и транспортной инфраструктуры между Газни и Кандагаром, Каяки и Кандагаром. Но для этого Штаты намерены использовать внебюджетный механизм, поскольку правительство Афганистана неспособно прозрачно управлять ресурсами правительства США.

Также сообщается, что США задержат выделение запланированной помощи в размере $60 млн из-за неспособности правительства Афганистана выполнить критерии прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами.

Вчера госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Кабул использует ресурсы не по назначению и обвинил членов правительства Афганистана в коррупции и финансовых злоупотреблениях.

8 сентября Трамп отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Он сделал это в ответ на взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.

2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном , по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.

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