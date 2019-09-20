Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США отменили $100 млн помощи одной из стран из-за коррупции

США отменили $100 млн помощи одной из стран из-за коррупции - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)
20.09.2019, 18:59

Штаты продолжат помогать Афганистану, но с помощью внебюджетного механизма

Соединенные Штаты Америки отменили запланированное ранее предоставление финансовой помощи Афганистану в размере $100 млн и решили задержать выделение еще $ 60 млн из-за высокого уровня коррупции в государстве. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что деньги были выделены на финансирование крупного энергетического проекта в Афганистане. 

В Госдепе отметили, что выполнят взятые на себя обязательства для завершения проекта, который включает в себя создание пяти подстанций и транспортной инфраструктуры между Газни и Кандагаром, Каяки и Кандагаром. Но для этого Штаты намерены использовать внебюджетный механизм, поскольку правительство Афганистана неспособно прозрачно управлять ресурсами правительства США.

Также сообщается, что США задержат выделение запланированной помощи в размере $60 млн из-за неспособности правительства Афганистана выполнить критерии прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами.

Вчера госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Кабул использует ресурсы не по назначению и обвинил членов правительства Афганистана в коррупции и финансовых злоупотреблениях.

  • 8 сентября Трамп отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.
  • Он сделал это в ответ на взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.
  • 2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном, по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.

Читайте также: "Будет джихад". Талибан угрожает Трампу

Напишите нам
госдеп сша Майкл Помпео афганистан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 