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США отменили часть иранских санкций для освобождения пяти заложников за $6 млрд – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 12:32
США отменили часть иранских санкций для освобождения пяти заложников за $6 млрд – Reuters - Фото
Фото - depositphotos.com

США отменили ряд санкций в отношении Ирана, чтобы гарантировать освобождение пятерых граждан США, которых удерживают в Иране. Об этом сообщает Reuters

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Согласно документу Госдепартамента США, c которым ознакомились журналисты агентства, госсекретарь Энтони Блинкен считает, что отмена санкций "отвечает интересам национальной безопасности США".

Главыми пунктами соглашения между США и Ираном, согласно которому пятерым гражданам США будет разрешено покинуть Иран, были освобождение в США пяти иранцев и перевод $6 млрд, замороженных из-за санкций. 

Санкции снимаются для разморозки в рамках этого соглашения $6 млрд иранских средств и перевода их из Южной Кореи в Катар.

В документе Госдепартамента, который направлен в Конгресс США, говорится, что США обязались освободить пятерых иранских граждан, которые в настоящее время содержатся под стражей, и разрешить перевод примерно $6 млрд иранских средств с закрытых счетов Южной Корее на закрытые счета в Катаре, где эти средства станут доступны "исключительно для гуманитарных операций".

По данным восьми иранских и других источников Reuters, знакомых с ходом переговоров, передача $6 млрд и обмен пленными могут состояться уже на следующей неделе.

Информацию документа Госдепартамента поддержал Белый дом, представитель которого сказал о "процедурном шаге... который должен гарантировать, что иранские средства можно будет переместить с одного ограниченного счета на другой".

Отмена санкций касается определенных финансовые учреждений в юрисдикции Германии, Ирландии, Катара, Южной Кореи и Швейцарии, которые могут участвовать в сделках с Национальной иранской нефтяной компанией, Центральным банком Ирана и другими иранскими финансовыми учреждениями, которые остаются под санкциями США. 

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Сергей Бережной
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Госдепартамент СШАсанкцииИранобмен заложников
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