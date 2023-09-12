США скасували частину іранських санкцій для звільнення п'яти заручників за $6 млрд – Reuters

США скасували низку санкцій щодо Ірану, щоб гарантувати звільнення п'ятьох громадян США, яких утримують в Ірані. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з документом Держдепартаменту США, з яким ознайомилися журналісти агентства, держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що скасування санкцій "відповідає інтересам національної безпеки США".

Головними пунктами угоди між США та Іраном, згідно з якою п'ятьом громадянам США буде дозволено залишити Іран, були звільнення в США п'яти іранців та переведення $6 млрд, заморожених через санкції.

Санкції знімаються для розморожування в межах цієї угоди $6 млрд іранських коштів та переведення їх із Південної Кореї до Катару.

У документі Держдепартаменту, який направлений до Конгресу США, йдеться, що США зобов'язалися звільнити п'ятьох іранських громадян, які наразі утримуються під вартою, та дозволити переказ приблизно $6 млрд іранських коштів із закритих рахунків Південній Кореї на закриті рахунки в Катарі, де ці кошти стануть доступні "виключно для гуманітарних операцій".

За даними восьми іранських та інших джерел Reuters, знайомих з перебігом переговорів, передача $6 млрд і обмін полоненими можуть відбутися вже наступного тижня.

Інформацію документа Держдепартаменту підтримав Білий дім, представник якого сказав про "процедурний крок... який має гарантувати, що іранські кошти можна буде перемістити з обмеженого рахунку на інший".

Скасування санкцій стосується певних фінансових установ у юрисдикції Німеччини, Ірландії, Катару, Південної Кореї та Швейцарії, які можуть брати участь в угодах з Національною іранською нафтовою компанією, Центральним банком Ірану та іншими іранськими фінансовими установами, що залишаються під санкціями США.

11 вересня директор Моссада Девід Барнеа заявив, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності.

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