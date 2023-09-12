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США скасували частину іранських санкцій для звільнення п'яти заручників за $6 млрд – Reuters

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12.09.2023, 12:32
США скасували частину іранських санкцій для звільнення п'яти заручників за $6 млрд – Reuters - Фото
Фото - depositphotos.com

США скасували низку санкцій щодо Ірану, щоб гарантувати звільнення п'ятьох громадян США, яких утримують в Ірані. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з документом Держдепартаменту США, з яким ознайомилися журналісти агентства, держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що скасування санкцій "відповідає інтересам національної безпеки США".

Головними пунктами угоди між США та Іраном, згідно з якою п'ятьом громадянам США буде дозволено залишити Іран, були звільнення в США п'яти іранців та переведення $6 млрд, заморожених через санкції.

Санкції знімаються для розморожування в межах цієї угоди $6 млрд іранських коштів та переведення їх із Південної Кореї до Катару.

У документі Держдепартаменту, який направлений до Конгресу США, йдеться, що США зобов'язалися звільнити п'ятьох іранських громадян, які наразі утримуються під вартою, та дозволити переказ приблизно $6 млрд іранських коштів із закритих рахунків Південній Кореї на закриті рахунки в Катарі, де ці кошти стануть доступні "виключно для гуманітарних операцій".

За даними восьми іранських та інших джерел Reuters, знайомих з перебігом переговорів, передача $6 млрд і обмін полоненими можуть відбутися вже наступного тижня.

Інформацію документа Держдепартаменту підтримав Білий дім, представник якого сказав про "процедурний крок... який має гарантувати, що іранські кошти можна буде перемістити з обмеженого рахунку на інший".

Скасування санкцій стосується певних фінансових установ у юрисдикції Німеччини, Ірландії, Катару, Південної Кореї та Швейцарії, які можуть брати участь в угодах з Національною іранською нафтовою компанією, Центральним банком Ірану та іншими іранськими фінансовими установами, що залишаються під санкціями США.

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Сергій Бережний
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