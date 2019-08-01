США отсрочат ядерные санкции против Ирана

Джон Болтон (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты вновь исключат из списка санкций гражданские ядерные объекты в Иране. Отсрочка санкций рассчитана на 90 дней, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business.

Таким образом, Россия и европейские страны смогут продолжить сотрудничество с Ираном на важных гражданских ядерных объектах без риска включения в санкционный список США. Среди таких объектов - реактор в Араке на "тяжелой воде", центр обогащения в Фордо и ядерный реактор в Бушере.

Срок предыдущих санкционных исключений, выданных США на гражданское атомное сотрудничество с Ираном, истекает 1 августа.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном и возобновлении экономических санкций против Тегерана. В ЕС решение американской стороны не одобрили. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран готов вернуться к ядерной сделке, при условии отмены Вашингтоном санкций.

Ядерное соглашение было подписано в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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