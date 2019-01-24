США отвергли решение Мадуро о разрыве дипотношений

Майкл Помпео EPA

Вашинтгон отверг решение Николаса Мадуро разорвать дипломатические отношения между Венесуэлой и США, заявив, что Вашингтон не признает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и поэтому не считает его решения имеющими силу. Об этом сообщает Голос Америки.

"Соединенные Штаты не считают, что бывший президент Николас Мадуро имеет юридические полномочия разрывать дипломатические отношения с США и объявлять наших дипломатов персонами нон грата", – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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Соединенные Штаты сохраняют дипломатические отношения с Венесуэлой и будут осуществлять их через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который предложил миссии США остаться в стране, добавил Помпео.

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23 января вице-президент США Майк Пенс заявил, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований быть на этой должности.

Затем президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Америкой.