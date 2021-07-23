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США планируют полностью вывести боевые части из Ирака. НАТО может уйти вслед

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 13:06
США планируют полностью вывести боевые части из Ирака. НАТО может уйти вслед - Фото
Военные США в Ираке (Фото: EPA)

Высокопоставленные иракские и американские чиновники планируют выступить с заявлением, в котором призывают боевые войска США покинуть Ирак. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, иракская сторона настаивает на том, чтобы США продолжали сотрудничество в области разведки.

"Нам нужна помощь с обучением. Нам нужны войска, которые помогут нам в воздухе", – сказал он.

Издание отмечает, что Вашингтон может выполнить условия совместного заявления, главным образом, путем пересмотра роли некоторых сил США в стране вместо сокращения присутствия США.

Иракские власти хотят ослабить политическое давление со стороны жестких шиитских группировок, которые хотят, чтобы все примерно 2500 американских военнослужащих, находящиеся в стране, ушли.

"Поддерживаемые Ираном сторонники жесткой линии шиитов никогда не делали различия между войсками США по их миссии или статусу. Они хотят, чтобы их всех выгнали (американских военных – ред.)", – сказал Джеймс Джеффри, бывший посол США в Ираке.

Сообщается, что США уже выводили свой контингент в 2011-м и боевой потенциал войск страны "значительно ухудшился". В 2014-ом американские войска вернулись, чтобы консультировать и обучать иракские силы – это произошло после атаки Исламского государства на Мосул, второго по величине города Ирака. Как сообщает The WSJ, вслед за боевыми частями США Ирак могут покинуть и военные НАТО. 

  • В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
  • В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.

Читайте также: "Сколькими дочерьми и сыновьями вы рискнете". Байден объяснил вывод войск из Афганистана 

Станислав Стороженко
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ирак войска игил Фуад Хусейн
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