UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп США призвал американцев не ездить в Россию

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 17:36
Госдеп США призвал американцев не ездить в Россию - Фото
Москва, Кремль (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Госдеп Соединенных Штатов отнес Россию к категории стран, которые не следует посещать гражданам США. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Не отправляйтесь в Россию из-за терроризма, преследований со стороны российских государственных органов безопасности, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного соблюдения местного законодательства", – говорится в пресс-релизе.

Дипломаты США говорят, что некоторые граждане США, в том числе бывшие и действующие представители правительства и военнослужащие, при посещении России или проживании в этой стране были допрошены без причины и подвергались угрозам со стороны российских властей.

"Российские службы безопасности арестовывали граждан США по надуманным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе тайных судебных процессов и/или без представления доказательств", – утверждают в Госдепе.

Помимо этого, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Россия относится к категории стран с высоким уровнем распространения COVID-19.

Читайте также: С августа посольство США в России прекращает выдавать россиянам визы

    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    госдеп туризм
    Еще по теме
    Вакансии
    Больше вакансий
    Юрист международное/корпоративное право
    Киев 4B
    Старший юрист по интеллектуальной собственности
    Киев 4B
    Business Analyst
    Киев Semantrum
    Юрисконсульт
    Киев Група Компаній ЛІГА
    Менеджер з продажів реклами
    Киев Медіа холдинг Ligamedia
    Разместить вакансию

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     