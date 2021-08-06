Госдеп США призвал американцев не ездить в Россию

Госдеп Соединенных Штатов отнес Россию к категории стран, которые не следует посещать гражданам США. Об этом говорится на сайте Госдепа.

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"Не отправляйтесь в Россию из-за терроризма, преследований со стороны российских государственных органов безопасности, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного соблюдения местного законодательства", – говорится в пресс-релизе.

Дипломаты США говорят, что некоторые граждане США, в том числе бывшие и действующие представители правительства и военнослужащие, при посещении России или проживании в этой стране были допрошены без причины и подвергались угрозам со стороны российских властей.

"Российские службы безопасности арестовывали граждан США по надуманным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе тайных судебных процессов и/или без представления доказательств", – утверждают в Госдепе.

Помимо этого, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Россия относится к категории стран с высоким уровнем распространения COVID-19.

17 мая 2021-го США закрыли последнее генеральное консульство в России – представительство в Екатеринбурге.

30 апреля в посольстве США в Москве заявили, что с 12 мая прекратят обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

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