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Соединенные Штаты закрыли последнее генконсульство в России

17.05.2021, 14:54
Соединенные Штаты закрыли последнее генконсульство в России - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

США закрыли последнее генеральное консульство в России – представительство в Екатеринбурге. Об этом пишет пресс-служба консульства. 

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"Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", – отмечается в сообщении. 

Ранее о прекращении работы заявили в консульстве Владивостока, пишет ВВС. О планах закрыть эти два гонконсульства говорилось еще в 2020-м, при администрации президента Дональда Трампа. Это решение было связано с введенными в 2017 году ограничениями на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в России.

  • 15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.
  • В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". Кроме того, РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства.
  • 16 марта министр иностранных дел России Сергей Лаврованонсировал высылку 10 дипломатов из США, заявив, что у РФ нет "нет сопоставимых рычагов влияния" на Соединенные Штаты.

Читайте также: Россия высылает 10 американских дипломатов и угрожает США новыми санкциями

Станислав Стороженко
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США консульство Россия екатеринбург
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