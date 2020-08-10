США призвали власти Беларуси не препятствовать мирным собраниям
10.08.2020, 23:17
Протесты в Беларуси (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
В Белом доме заявили, что глубоко обеспокоены ситуацией с выборами в Беларуси
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией с выборами в Беларуси и призвали белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие против демонстрантов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает Радиё Свабода.
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"Строгие ограничения доступа кандидатов к выборам, запрет на присутствие независимых местных наблюдателей, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных демонстрантов и журналистов нарушили процесс", – сказала Макинэни.
- Ранее сегодня Великобритания выразила обеспокоенность антидемократическими действиями белорусского руководства. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона подчеркнул, что Лондон считает неприемлемым жесткое подавление протестов.
- В совместном заявлении министра иностранных дел ЕС Джозепа Барела и комиссара по расширению ЕС Оливера Вархея говорится, что президентские выборы в Беларуси были омрачены "непропорциональным и неприемлемым насилием государства против мирных демонстрантов".
- В Германии заявили, что в Беларуси не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов.
- Все главные новости о выборах - в хронике LIGA.net.
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