США призвали власти Беларуси не препятствовать мирным собраниям

В Белом доме заявили, что глубоко обеспокоены ситуацией с выборами в Беларуси

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией с выборами в Беларуси и призвали белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие против демонстрантов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает Радиё Свабода.

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"Строгие ограничения доступа кандидатов к выборам, запрет на присутствие независимых местных наблюдателей, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных демонстрантов и журналистов нарушили процесс", – сказала Макинэни.

Ранее сегодня Великобритания выразила обеспокоенность антидемократическими действиями белорусского руководства. Представитель премьер-министра Бориса Джонсона подчеркнул, что Лондон считает неприемлемым жесткое подавление протестов.

В совместном заявлении министра иностранных дел ЕС Джозепа Барела и комиссара по расширению ЕС Оливера Вархея говорится, что президентские выборы в Беларуси были омрачены "непропорциональным и неприемлемым насилием государства против мирных демонстрантов".

В Германии заявили, что в Беларуси не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов.

минимальные стандарты демократических выборов. Все главные новости о выборах - в хронике LIGA.net.

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Наталия Медведева

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