США призывают уехать из России всех американцев, даже журналистов

Администрация президента США Джо Байдена призвала покинуть Россию всех американских граждан, теперь включая даже журналистов. Об этом в комментарии CNN сказал Джон Кирби, спикер Совета национальной безопасности США.

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Он сообщил, что США до сих пор не получили консульского доступа к арестованному в РФ журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

Ранее США предостерегли граждан США от поездок в Россию. Кирби подчеркнул, что теперь эти рекомендации касаются даже работающих в стране журналистов.

"Американцам сейчас не время быть в России. Если вы сейчас в России — по делам или в отпуске, любое путешествие — вам нужно уехать немедленно. Это не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас враждебная среда для американских граждан. И вам пора ехать, если вы там", – сказал Кирби.

30 марта ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации "Группа Вагнера".

Wall Street Journal расценивает задержание журналиста как захват заложника государством-террористом и требует от администрации президента США Джо Байдена выслать из страны российского посла и всех российских журналистов, работающих в Соединенных Штатах.

Байден призвал Россию освободить Гершковича, но отметил, что Штаты пока не планируют высылать в ответ дипломатов и журналистов РФ.

Вадим Ребрина

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