США продаст Словакии новые вертолеты со скидкой, если Братислава отдаст Украине МиГ-29

В рамках соглашения США могут продать Словакии 12 новых ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой в две трети, при условии, что Братислава передаст Украине списанные истребители МиГ-29. Об этом в Facebook заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

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Он сообщил, что за пакет стоимостью $1 млрд Словакия в течение трех-четырех лет заплатит $340 млн. Остальные ($660 млн), пишет Надь, будут покрыты в рамках программы США по финансированию союзников.

Министр обороны акцентировал внимание на том, что несколько стран заинтересовались американскими Bell AH-1Z Viper и, "если Словакия их не возьмет, они пойдут в другую страну".

"Это предложение очень выгодно и значительно увеличит оборонный потенциал Словацкой Республики. Боевых вертолетов у нас сейчас нет, так что это будет совершенно новая боеспособность", – написал он.

Надь добавил, что после передачи МиГ-29 и отдельных элементов ЗРК "Куб" соглашение будет одобрено на уровне правительства.

1 марта 2023 года в Братиславе заявили, что могут передать Украине свои МиГи в количестве 10 единиц.

17 марта премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб".

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Мілана Головань

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