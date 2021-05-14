США раскрыли дальность полета новой гиперзвуковой ракеты – она была запрещена до 2019 года

Разрабатываемые гиперзвуковые ракеты дальнего действия (LRHW) могут поражать цели на расстоянии свыше 2775 км. Об этом со ссылкой на анонимного представителя Пентагона пишет Breaking Defence

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Развертывание подобных систем было бы запрещено до 2019 года по договору о ракетах средней и малой дальности с Россией.

СПРАВКА. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. После нескольких взаимных обвинений в нарушении договора стороны в феврале 2019 года заявили о приостановлении соблюдения своих обязательств по договору. 2 августа 2019 года документ окончательно прекратил свое действие.

По информации The Drive, в армии США работали над программой создания гиперзвукового оружия с тремя видами вооружений с 2018 года. LRHW же является компонентом этой программы для армии, а также частью для ВМС США.

Также сообщается, что отныне американские войска разрабатывают замену ракетам ATACMS, Precision Strike Missile (PrSM), дальность действия которых больше не ограничивается соглашением с РФ.

"Буквально вчера Lockheed Martin объявила, что продемонстрировала способность этого оружия поражать цели на расстояние почти 250 миль, и уже были разговоры о продвижении этого оружия на расстояние от 340 до 372", – пишет издание.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой. С конца 2020-ого года в США начали работать над увеличением дальности полета ракет из-за выхода из договора об РСМД.

В настоящее время армия надеется получить опытную батарею LRHW, готовую к боевым испытаниям, где-то в 2022 году, сообщает The Drive.

"Раскрывая дальность действия LRHW, армия, похоже, делает новый шаг для того, чтобы это оружие заняло свое место в будущем сочетании возможностей для нанесения ударов на большие расстояния в армии США. При этом служба также ясно дала понять, что американские военные оставили далеко позади ограничения, наложенные договором о РСМД", – отмечают журналисты.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил о выходе РФ из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В октябре прошлого года Россия заявила об успешных испытаниях крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон": ее запустили с фрегата ВМФ РФ "Адмирал Горшков".

25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты, которые запрещены ООН, в море недалеко от Японии.

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Станислав Стороженко

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