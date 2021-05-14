США раскрыли дальность полета новой гиперзвуковой ракеты – она была запрещена до 2019 года
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Развертывание подобных систем было бы запрещено до 2019 года по договору о ракетах средней и малой дальности с Россией.
По информации The Drive, в армии США работали над программой создания гиперзвукового оружия с тремя видами вооружений с 2018 года. LRHW же является компонентом этой программы для армии, а также частью для ВМС США.
Также сообщается, что отныне американские войска разрабатывают замену ракетам ATACMS, Precision Strike Missile (PrSM), дальность действия которых больше не ограничивается соглашением с РФ.
"Буквально вчера Lockheed Martin объявила, что продемонстрировала способность этого оружия поражать цели на расстояние почти 250 миль, и уже были разговоры о продвижении этого оружия на расстояние от 340 до 372", – пишет издание.
В настоящее время армия надеется получить опытную батарею LRHW, готовую к боевым испытаниям, где-то в 2022 году, сообщает The Drive.
"Раскрывая дальность действия LRHW, армия, похоже, делает новый шаг для того, чтобы это оружие заняло свое место в будущем сочетании возможностей для нанесения ударов на большие расстояния в армии США. При этом служба также ясно дала понять, что американские военные оставили далеко позади ограничения, наложенные договором о РСМД", – отмечают журналисты.
- В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил о выходе РФ из договора о ракетах средней и меньшей дальности.
- В октябре прошлого года Россия заявила об успешных испытаниях крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон": ее запустили с фрегата ВМФ РФ "Адмирал Горшков".
- 25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты, которые запрещены ООН, в море недалеко от Японии.
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