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США раскрыли дальность полета новой гиперзвуковой ракеты – она была запрещена до 2019 года

14.05.2021, 11:56
США раскрыли дальность полета новой гиперзвуковой ракеты – она была запрещена до 2019 года - Фото
Фото - Breaking Defence
Разрабатываемые гиперзвуковые ракеты дальнего действия (LRHW) могут поражать цели на расстоянии свыше 2775 км. Об этом со ссылкой на анонимного представителя Пентагона пишет Breaking Defence.

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Развертывание подобных систем было бы запрещено до 2019 года по договору о ракетах средней и малой дальности с Россией.

СПРАВКА. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. После нескольких взаимных обвинений в нарушении договора стороны в феврале 2019 года заявили о приостановлении соблюдения своих обязательств по договору. 2 августа 2019 года документ окончательно прекратил свое действие.

По информации The Drive, в армии США работали над программой создания гиперзвукового оружия с тремя видами вооружений с 2018 года. LRHW же является компонентом этой программы для армии, а также частью для ВМС США.

Также сообщается, что отныне американские войска разрабатывают замену ракетам ATACMS, Precision Strike Missile (PrSM), дальность действия которых больше не ограничивается соглашением с РФ.

"Буквально вчера Lockheed Martin объявила, что продемонстрировала способность этого оружия поражать цели на расстояние почти 250 миль, и уже были разговоры о продвижении этого оружия на расстояние от 340 до 372", – пишет издание.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой. С конца 2020-ого года в США начали работать над увеличением дальности полета ракет из-за выхода из договора об РСМД.

В настоящее время армия надеется получить опытную батарею LRHW, готовую к боевым испытаниям, где-то в 2022 году, сообщает The Drive.

"Раскрывая дальность действия LRHW, армия, похоже, делает новый шаг для того, чтобы это оружие заняло свое место в будущем сочетании возможностей для нанесения ударов на большие расстояния в армии США. При этом служба также ясно дала понять, что американские военные оставили далеко позади ограничения, наложенные договором о РСМД", – отмечают журналисты.

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Станислав Стороженко
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Россия Китай США договор вооружение ракета рсмд ATACMS LRHW
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