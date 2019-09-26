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США расширили санкции против России из-за Сирии

США расширили санкции против России из-за Сирии - Фото
Кремль (фото - ЕРА)
26.09.2019, 19:09

Под санкции попали компания Maritime Assistance, три человека и пять судов

Сегодня, 26 сентября, США ввели санкции в отношении компании, которая подозревается в участии в схеме поставки реактивного топлива российским силам в Сирии в обход американских ограничений. Об этом сообщает Голос Америки.

В министерстве финансов США заявили, что компания Maritime Assistance является подставной компанией для компании Совфрахт, которую США ранее внесли в санкционный список в связи с ее деятельностью в Украине.

Минфин также ввел санкции в отношении трех физических лиц, предположительно связанных с Совфрахтом, заморозив их активы в США и запретив американским гражданам вести с ними дела.

Под санкции также попали пять судов, принадлежащих российской компании Транспетрочарт, ранее уже внесенной в санкционный список. В Вашингтоне заявляют, что она оказывала поддержку Совфрахту.

США обвиняют Совфрахт в сговоре с целью осуществления платежей и поставок топлива российским силам в Сирии, которые оказывают поддержку режиму президента Башара Асада.

  • 12 сентября Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против 170 россиян и 44 российских организаций за действия против территориальной целостности Украины.

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