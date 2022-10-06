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США развернут ударную группу новейшего авианосца в Атлантическом океане

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 08:35
США развернут ударную группу новейшего авианосца в Атлантическом океане - Фото
Американский авианосец USS Gerald R. Ford (фото - navy.mil)

США отправляет в Атлантический океан ударную группу первого в своем классе авианосца USS Gerald R. Ford. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

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USS Gerald R. Ford отправится в Атлантику в свое первое развертывание для проведения операций и учений вместе с партнерами и союзниками по НАТО. Авианосец уже отбыл с базы в Норфолке.

В учениях будут участвовать США, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция. Планируется задействовать 9000 человек, 20 кораблей и 60 самолетов.

Ударная группа USS Gerald R. Ford будет действовать совместно с воздушными, наземными и морскими средствами союзников и партнеров. На учениях отработают дальние морские удары, противовоздушную обороны, подводную войну и другие операции.

США и партнеры хотят укрепить сдерживание и оборону, повысить эффективность и оперативную совместимость.

СПРАВКА. USS Gerald R. Ford – один из крупнейших кораблей в истории. Он имеет усовершенствованную атомную силовую установку и способен принять более 75 самолетов. Был передан ВМС США в 2017 году. 

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Марко Сировой
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USS Gerald R. Ford нато авианосец вмс сша корабль атлантический океан
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