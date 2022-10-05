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Российские истребители вошли в небо Польши и Швеции, их прогнали Eurofighter НАТО

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 18:14
Российские истребители вошли в небо Польши и Швеции, их прогнали Eurofighter НАТО - Фото
Фото: Italian Air Force

5 октября авиация НАТО перехватила и прогнала российские истребители, которые вошли в воздушное пространство сначала Польши, а потом Швеции. Об этом сообщают Воздушные силы Италии в Twitter.

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"Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата четырех российских истребителей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, самолеты РФ вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции.

После взлета истребителей НАТО российские самолеты были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда.

Позже ВС Италии уточнили, что российские истребители пролетели над международными водами в польско-шведском районе полетной информации.

Наталія Медведєва
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нато италия истребитель
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