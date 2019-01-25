США сокращают дипломатическую миссию в Венесуэле

Венесуэла (фото - EPA) Фото: EPA

США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства и консульств в Венесуэле. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В документе, опубликованном Государственным департаментом 24 января, отмечается, что такое решение принято по соображениям безопасности.

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В Вашингтоне сообщили, что американская дипмиссия продолжит работать в стране, однако в Венесуэле останутся только те дипломаты, которые отвечают за особо важную деятельность.

В документе Госдепа содержится призыв к американским гражданам, живущим в Венесуэле, подумать о выезде из страны. Отмечается, что в сложившихся условиях предоставление им консульской помощи будет затруднено.

23 января вице-президент США Майкл Пенс заявил, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований быть на этой должности.

Затем президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Америкой.