США созывают Совбез ООН по ситуации в Венесуэле

Заседание ООН (фото: EPA)

США инициировали заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба представительства США в ООН.

"Соединенные Штаты официально инициировали открытое совещание Совбеза ООН, которое пройдет в субботу, в 9 утра, чтобы обсудить кризис в Венесуэле", - говорится в заявлении.

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The United States has officially requested an open meeting of the UN Security Council for Saturday at 9am to discuss the ongoing crisis in Venezuela. — US Mission to the UN (@USUN) 24 січня 2019 р.

В Венесуэле продолжаются акции протеста с требованием отставки президента страны Николаса Мадуро.

23 января лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо призвал всех недовольных политикой президента выйти на улицы и объявил себя временным и.о. президента.

Президент США Дональд Трамп признал за Гуайдо этот статус. В то же время, армия Венесуэлы высказалась в поддержку Мадуро.

За несколько дней противостояния погибли, по разным оценкам, от 13 до 16 человек.