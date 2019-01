США созывают Совбез ООН по ситуации в Венесуэле

США инициировали заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба представительства США в ООН.

"Соединенные Штаты официально инициировали открытое совещание Совбеза ООН, которое пройдет в субботу, в 9 утра, чтобы обсудить кризис в Венесуэле", - говорится в заявлении.

The United States has officially requested an open meeting of the UN Security Council for Saturday at 9am to discuss the ongoing crisis in Venezuela.