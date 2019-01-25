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25.01.2019, 09:26

США созывают Совбез ООН по ситуации в Венесуэле

США созывают Совбез ООН по ситуации в Венесуэле - Фото
Заседание ООН (фото: EPA)

Заседание запланировано на субботу, 9 часов утра

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США инициировали заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба представительства США в ООН. 

"Соединенные Штаты официально инициировали открытое совещание Совбеза ООН, которое пройдет в субботу, в 9 утра, чтобы обсудить кризис в Венесуэле", - говорится в заявлении.

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В Венесуэле продолжаются акции протеста с требованием отставки президента страны Николаса Мадуро.

23 января лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо призвал всех недовольных политикой президента выйти на улицы и объявил себя временным и.о. президента.

Президент США Дональд Трамп признал за Гуайдо этот статус. В то же время, армия Венесуэлы высказалась в поддержку Мадуро.

За несколько дней противостояния погибли, по разным оценкам, от 13 до 16 человек.

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Теги: США, венесуэла, совет безопасности оон
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