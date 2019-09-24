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США усилят военное присутствие в Польше

США усилят военное присутствие в Польше - Фото
Трамп и Дуда подписывают соглашение о военном сотрудничестве (Фото: EPA)
24.09.2019, 08:14

Контингент американских военных в Польше увеличится на 1000 человек

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В настоящий момент в Польше находится около 4500 американских военных. Подписанная декларация предусматривает, что это число вырастет еще примерно на 1000 человек. Польша за свой счет построит необходимую инфраструктуру, при этом о создании новой военной базы речь не идет.

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