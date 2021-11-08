США ввели санкции против 22-летнего украинца по делу хакерской группировки REvil

Министерство финансов США ввело санкции против 28-летнего гражданина России Евгения Полянина и 22-летнего гражданина Украины Ярослава Васинского из-за их причастности к злонамеренной кибердеятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

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Как пишет CNN, Минюст США объявил, что сотрудники правоохранительных органов конфисковали выкуп на сумму около $6 млн, а федеральные прокуроры предъявили обвинение украинцу в кибер-атаке с использованием программ-вымогателей на американскую компанию в июле.

Васинский, который находится под арестом в Польше в ожидании экстрадиции в США, обвиняется в запуске программы-вымогателя REvil, которая использовалась во взломах, стоивших американским компаниям миллионы долларов. Полянин находится на свободе.

Васинский и Полянин обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. По данным следствия, они взламывали организации в сфере обороны и других чувствительных секторах.

Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере до $10 млн долларов за информацию, которая поспособствует установлению личности или местонахождения руководства банды вымогателей REvil. Департамент также предлагает до $5 млн за информацию, способствующую их аресту, пишет издание.

На этой неделе издание The New York Times сообщало, что США и Россия провели ряд "секретных встреч" по результатам летнего саммита в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По данным журналистов, Белый дом передал Кремлю данные о хакерах, участвовавших в кибератаках против США, и теперь ожидает, последуют ли за этим аресты в РФ.

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Вадим Ребрина

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