Атака на трубопровод Colonial. США дают до $10 млн за информацию о хакерах

США предлагают вознаграждение до $10 млн за информацию о группе хакеров, которая стоит за программой-вымогателем DarkSide. Из-за атаки этих хакеров в мае этого года приостанавливал работу крупный американский трубопровод Colonial Pipeline, передает пресс-служба Госдепа США.

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До $10 млн можно получить за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение любого, кто занимает ключевую лидерскую позицию в группе хакеров.

Кроме того, Госдеп предлагает до $5 млн за данные, которые позволят арестовать или осудить в любой стране любое лицо, причастноe к DarkSide.

Согласно объявлению, которое опубликовало посольство США в Украине, информацию о хакерах можно передать по телефону (1-800-225-5324) или на сайте Федерального бюро расследований США. Дальнейшее общение с информатором будет происходить через WhatsApp, Telegram, Signal или другую платформу, которую он выберет.

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В Госдепе же напомнили, что в мае этого года из-за DarkSide была приостановлена работа трубопровода Colonial Pipeline, который имеет протяженность около 8850 км и транспортирует 45% топлива, используемого на восточном побережье США.

Тогда из 75 биткоинов выплаченного хакерам выкупа ФБР удалось вернуть 63,7 биткоинов, которые оценивались на тот момент в $2,3 млн.

На этой неделе издание The New York Times сообщало, что США и Россия провели ряд "секретных встреч" по результатам летнего саммита в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По данным журналистов, Белый дом передал Кремлю данные о хакерах, участвовавших в кибератаках против США, и теперь ожидает, последуют ли за этим аресты в РФ.

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Марк Сировой

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