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США и Россия провели ряд "секретных переговоров" после встречи Байдена и Путина – NYT

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 17:39
США и Россия провели ряд
Владимир Путин и Джо Байден (Фото: Александр Земляниченко/EPA)

США и Россия провели ряд переговоров в закрытом формате после первой официальной встречи в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на неназванные источники.

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По данным издания, высокопоставленные чиновники американской администрации трижды ездили в Москву после саммита в Женеве. Также несколько встреч прошли в Финляндии и Швейцарии.

США на этих переговорах представлял заместитель помощника президента по национальной безопасности Энн Нюрнбергер, говорится в материале.

Источники NYT из двух стран отмечают, что переговоры "мало что дали по существу", но помогли не допустить "выход из-под контроля напряженности в российско-американских отношениях".

Также Вашингтон якобы передал России данные о хакерах, участвовавших в кибератаках против США, и теперь ожидает, последуют ли за этим аресты в РФ.

В США "очень четко осознают" намерения Путина, но считают возможной совместную работу в вопросах вооружения, подчеркивает издание.

NYT отмечает, что для Белого дома переговоры – попытка избежать геополитических сюрпризов, а для Путина – способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности.

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Елизавета Кумбер
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война кибербезопасность встреча джо байден Женева владимира путин The New York Times Энн Нюрнбергер
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