США и Россия провели ряд "секретных переговоров" после встречи Байдена и Путина – NYT

США и Россия провели ряд переговоров в закрытом формате после первой официальной встречи в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на неназванные источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным издания, высокопоставленные чиновники американской администрации трижды ездили в Москву после саммита в Женеве. Также несколько встреч прошли в Финляндии и Швейцарии.

США на этих переговорах представлял заместитель помощника президента по национальной безопасности Энн Нюрнбергер, говорится в материале.

Источники NYT из двух стран отмечают, что переговоры "мало что дали по существу", но помогли не допустить "выход из-под контроля напряженности в российско-американских отношениях".

Также Вашингтон якобы передал России данные о хакерах, участвовавших в кибератаках против США, и теперь ожидает, последуют ли за этим аресты в РФ.

В США "очень четко осознают" намерения Путина, но считают возможной совместную работу в вопросах вооружения, подчеркивает издание.

NYT отмечает, что для Белого дома переговоры – попытка избежать геополитических сюрпризов, а для Путина – способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности.

Читайте также: Столтенберг об отношениях НАТО с РФ: Худшие со времен холодной войны по вине Москвы

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.