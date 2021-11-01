США и Россия провели ряд "секретных переговоров" после встречи Байдена и Путина – NYT
США и Россия провели ряд переговоров в закрытом формате после первой официальной встречи в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на неназванные источники.
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По данным издания, высокопоставленные чиновники американской администрации трижды ездили в Москву после саммита в Женеве. Также несколько встреч прошли в Финляндии и Швейцарии.
США на этих переговорах представлял заместитель помощника президента по национальной безопасности Энн Нюрнбергер, говорится в материале.
Источники NYT из двух стран отмечают, что переговоры "мало что дали по существу", но помогли не допустить "выход из-под контроля напряженности в российско-американских отношениях".
Также Вашингтон якобы передал России данные о хакерах, участвовавших в кибератаках против США, и теперь ожидает, последуют ли за этим аресты в РФ.
В США "очень четко осознают" намерения Путина, но считают возможной совместную работу в вопросах вооружения, подчеркивает издание.
NYT отмечает, что для Белого дома переговоры – попытка избежать геополитических сюрпризов, а для Путина – способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности.
- Первая встреча Байдена и Путина прошла в Женеве 16 июня. На саммите главы государств провели консультации по кибербезопасности. LIGA.net вела хронику саммита.
- По словам Байдена, в Женеве он дал ясно понять Путину, что США будут реагировать на действия, подрывающие интересы США и союзников. Также он заявил, что почувствовал себя лидером свободного мира после встречи.
- Путин сказал, что на встрече с Байденом обсуждалась тема Украины, стратегическая ядерная стабильность и региональные конфликты.
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