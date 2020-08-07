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США ввели санкции против лидера Гонконга за подрыв его автономии

07.08.2020, 17:57
США ввели санкции против лидера Гонконга за подрыв его автономии - Фото
Кэрри Лэм (Фото - Jerome Favre, EPA)

Всего санкции затронут 11 китайских и гонконгских чиновников

Соединенные Штаты ввели санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и других китайских и гонконгских чиновников. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

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Согласно сообщению, санкции введены за подрыв автономии Гонконга, а также за ограничение свободы выражения мнений и собраний граждан Гонконга.

Всего санкции затронут 11 человек.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и власть, чтобы преследовать тех, кто подрывает их автономию", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

  • Этот шаг предпринят через несколько недель после того, как Китай ввел в Гонконге спорный закон о национальной безопасности, который, по словам критиков, угрожает свободам граждан Гонконга.
  • 27 мая 2020 г госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая.
  • С 29 июня США прекратили экспорт военных товаров в Гонконг.
  • Сегодня президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые запрещают гражданам США совершать любые сделки с китайскими компаниями ByteDate (владелец платформы TikTok) и Tencent (WeChat), а также их дочерними компаниями. 
Вадим Ребрина
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США санкции гонконг Кэрри Лэм

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