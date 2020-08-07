США ввели санкции против лидера Гонконга за подрыв его автономии

Всего санкции затронут 11 китайских и гонконгских чиновников

Соединенные Штаты ввели санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и других китайских и гонконгских чиновников. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

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Согласно сообщению, санкции введены за подрыв автономии Гонконга, а также за ограничение свободы выражения мнений и собраний граждан Гонконга.

Всего санкции затронут 11 человек.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и власть, чтобы преследовать тех, кто подрывает их автономию", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Вадим Ребрина

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