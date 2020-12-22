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Геополитика | США ввели санкции против Минобороны РФ, СВР РФ, Рособоронэкспорта и ряда других компаний

22.12.2020, 09:10
США ввели санкции против Минобороны РФ, СВР РФ, Рособоронэкспорта и ряда других компаний - Фото
Американский флаг (фото — пресс-служба Минторга США)

Под санкции Министерства торговли США попал ряд российских ведомств, крупных организаций и компаний. В список попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки РФ, Рособоронэкспорт, Ростех (в том числе МиГ и Туполев), Вертолеты России, Сухой, Ракетно-космический центр Прогресс, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Адмиралтейские верфи и другие.

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Конечным потребителем продукции 41 подсанкционной организации/компании, "которые могут использовать технологии США в дестабилизирующих военных программах", власти США считают российских военных.

Чтобы экспортировать, реэкспортировать или передавать продукцию попавшим в перечень организациям/компаниям РФ, трейдерам в США нужно будет получить специальную лицензию, а подсанкционные компании РФ не смогут покупать в США некоторые товары и технологии.

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В Минторге США подчеркнули, что могут как расширить этот перечень, так и вычеркнуть из него некоторых фигурантов.

Евгений Пилипенко
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