Под санкции Министерства торговли США попал ряд российских ведомств, крупных организаций и компаний. В список попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки РФ, Рособоронэкспорт, Ростех (в том числе МиГ и Туполев), Вертолеты России, Сухой, Ракетно-космический центр Прогресс, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Адмиралтейские верфи и другие.

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Конечным потребителем продукции 41 подсанкционной организации/компании, "которые могут использовать технологии США в дестабилизирующих военных программах", власти США считают российских военных.

Чтобы экспортировать, реэкспортировать или передавать продукцию попавшим в перечень организациям/компаниям РФ, трейдерам в США нужно будет получить специальную лицензию, а подсанкционные компании РФ не смогут покупать в США некоторые товары и технологии.

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В Минторге США подчеркнули, что могут как расширить этот перечень, так и вычеркнуть из него некоторых фигурантов.

19 декабря 2020-го США ввели очередные санкции против Китая.

"Влияние России трещит по швам. Нужно давить. Нужны санкции и НАТО". Интервью с Кравчуком.

Евгений Пилипенко

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