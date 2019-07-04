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04.07.2019, 06:43

США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Ливии

США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Ливии - Фото
Совбез ООН (фото - EPA)

Великобритания добивалась принятия резолюции, осуждающей авианалет на лагерь беженцев в Триполи

Совет Безопасности ООН в среду, 3 июля, на экстренном заседании в закрытом формате не смог принять совместную резолюцию, осуждающую авианалет на лагерь беженцев неподалеку от столицы Ливии Триполи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным источников в дипломатических кругах, принятие такой резолюции не одобрил президент США Дональд Трамп. Причины такой позиции США остаются неизвестными.

Текст резолюции призывал всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые столкновения. Речь шла также о необходимости политического диалога в целях урегулирования ситуации.

В результате воздушного обстрела лагеря беженцев в муниципалитете Таджура погибли не менее 44 человек, более 130 были ранены. В правительстве Ливии, признанном международным сообществом и ООН, заявляют, что ответственность лежит на командующем Ливийской национальной армией генерале Халифе Хафтаре, который с апреля ведет наступление на Триполи.

75-летний Хафтар - бывший соратник Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

3 июля Совет безопасности ООН собирался для закрытых консультаций по поводу авиаудара по центру для содержания мигрантов в Ливии, в результате которого погибли десятки беженцев.

Читайте также: По лагерю беженцев в Триполи нанесен мощный авиаудар

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Теги: дональд трамп, резолюция, совбез оон, ливия, Муамар Каддафи, авиаудар
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