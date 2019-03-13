США запретили полеты самолетов Boeing 737 Max

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп дал указание приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с крушениями в Эфиопии в Индонезии. Об этом сообщает BBC.

После заявления Трампа котировки акций компании Boeing сразу же упали на 2%.

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До заявления Трампа США оставались одной из последних стран, решивших продолжить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Mах 8.

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После катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек находившиеся на борту.