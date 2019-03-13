Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2019, 21:23

США запретили полеты самолетов Boeing 737 Max

США запретили полеты самолетов Boeing 737 Max - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

После заявления Трампа котировки акций компании Boeing упали на 2%

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп дал указание приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с крушениями в Эфиопии в Индонезии. Об этом сообщает BBC.

После заявления Трампа котировки акций компании Boeing сразу же упали на 2%.

Реклама

До заявления Трампа США оставались одной из последних стран, решивших продолжить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Mах 8.

Читайте также: ЕС приостановил полеты всех самолетов Boeing 737 Max

После катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек находившиеся на борту.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, Эфиопия, boeing
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 