Столица Казахстана официально переименована

Касим-Жомарт Токаєв (фото - parlam.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта подписал закон о внесении изменений в Конституцию относительно переименования столицы страны Астаны в Нур-Султан и соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба главы казахтанского государства.

Указ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

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Новый глава государства выступил с инициативой о переименовании Астаны в Нур-Султан 20 марта - на следующий день после ухода с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

21 марта в Астане и Алматы начались стихийные митинги против переименования столицы. По сообщениям активистов, в Астане было задержано около 60 человек, в Алматы - около 20 протестующих.