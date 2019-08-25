Страны G7 поручили Макрону вести диалог с Ираном: о чем идет речь

Лидеры стран G7 согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Об этом сообщил в воскресенье, 25 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон, которому как главе председательствующего в G7 государства поручено передать Тегерану совместное послание группы семи промышленно развитых стран, передает Deutsche Welle.
Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей".
"Важно то обстоятельство, что мы их разделяем, это позволяет предотвратить разногласия", - сказал Макрон.
По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.
Подробности о послании стан "группы семи" Тегерану не сообщаются.
Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия.
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