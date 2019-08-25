Страны G7 поручили Макрону вести диалог с Ираном: о чем идет речь

Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Лидеры стран G7 согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Об этом сообщил в воскресенье, 25 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон, которому как главе председательствующего в G7 государства поручено передать Тегерану совместное послание группы семи промышленно развитых стран, передает Deutsche Welle.

Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей".

"Важно то обстоятельство, что мы их разделяем, это позволяет предотвратить разногласия", - сказал Макрон.

По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.

Подробности о послании стан "группы семи" Тегерану не сообщаются.

Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия.

предложил своему президенту США Дональду Трампу разрешить Ирану продавать нефть. 25 августа сообщалось , что Макрон

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