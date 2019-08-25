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Страны G7 поручили Макрону вести диалог с Ираном: о чем идет речь

Страны G7 поручили Макрону вести диалог с Ираном: о чем идет речь - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)
25.08.2019, 15:47

По словам президента Франции, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе

Лидеры стран G7 согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Об этом сообщил в воскресенье, 25 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон, которому как главе председательствующего в G7 государства поручено передать Тегерану совместное послание группы семи промышленно развитых стран, передает Deutsche Welle.

Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей".

"Важно то обстоятельство, что мы их разделяем, это позволяет предотвратить разногласия", - сказал Макрон.

По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.   

Подробности о послании стан "группы семи" Тегерану не сообщаются.

Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия.

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Эмманюэль Макрон. тегеран саммит G7
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