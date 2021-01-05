Страны Персидского залива договорились уладить трехлетний конфликт с Катаром

Лидеры арабских государств Персидского залива подписали соглашение о солидарности и стабильности на саммите, целью которого было прекращение эмбарго против Катара, введенного соседними странами. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что содержание документа пока не обнародовано.

Но, как сообщается, наследный принц Саудовской Аравии обнял эмира Катара, когда тот прилетел в Аль-Улу, на следующий день после того, как Саудовская Аравия открыла воздушное пространство и границы с Катаром.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром в 2017 году, обвинив его в поддержке терроризма.

Как отмечается: маленький, но богатый газом и нефтью Катар отверг обвинения и не принял условия прекращения частичной блокады, которые в том числе включали закрытие базирующейся в Дохе сети вещания Аль-Джазира.

Единственная сухопутная граница Катара была закрыта; судам, плавающим под флагом Катара или обслуживающим Катар, было запрещено заходить в доки во многих портах; и большая часть воздушного пространства региона была закрыта для катарских самолетов.

Два государства в составе Совета сотрудничества стран Персидского залива, состоящего из шести членов, не разорвали связи с Катаром – Кувейт и Оман.

В последние месяцы кувейтские и американские посредники активизировали усилия, чтобы положить конец противостоянию.

"Сегодня существует острая необходимость объединения усилия для развития нашего региона и противостояния вызовам, которые нас окружают, особенно угрозам, исходящим от ядерной и ракетной программы иранского режима, а также его планов саботажа и разрушения", – сказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

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Наталия Медведева

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