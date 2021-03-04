Стратегия по нацбезопасности США: Россия играет подрывную роль на мировой арене
Россия названа дестабилизирующим государством в стратегии по национальной безопасности, опубликованной вчера, 3 марта, администрацией президента США Джо Байдена.
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"Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть подрывную роль на мировой арене", – говорится в документе.
Китай и Россия названы странами, вложившими значительные усилия и средства, чтобы "проверить силы США" и помешать им защищать свои интересы по всему миру.
В то же время, Китай назван единственным конкурентом, потенциально способным объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить длительный вызов стабильной и открытой международной системе.
В документе подчеркивается стремление США к сокращению ядерного вооружения и готовность к конструктивному диалогу с Россией и Китаем по новым военно-техническим разработкам, влияющим на стратегическую стабильность.
"Перед лицом стратегических вызовов, исходящих от все более напористого Китая и дестабилизирующей России", администрация Байдена планирует сместить акцент с устаревших платформ и систем вооружений, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в передовые технологии, которые в будущем дадут США преимущество в сфере безопасности.
- 3 февраля 2021 года США и Россия продлили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
- Вчера, 3 марта, Байден продлил на год санкции против России за агрессию против Украины и оккупацию Крыма.
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