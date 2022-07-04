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Стрельба на параде в честь независимости США в Иллинойсе: шестеро погибших, десятки ранены

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 22:41
Стрельба на параде в честь независимости США в Иллинойсе: шестеро погибших, десятки ранены - Фото
Фото: EPA

По меньшей мере шесть человек погибли и 31 получил ранения в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США в Хайленд-парке, штат Иллинойс. Об этом сообщает CNN.

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Представитель полиции сообщил, что на месте происшествия изъята винтовка.

Он сказал, что не может разглашать подробности о том, где было найдено оружие, но отметил, что похоже, что стрелок стрелял с крыши. Злоумышленник пока не задержан.

Жителей центра города призывают оставаться дома.

В полиции считают, что подозреваемый – белый мужчина в возрасте примерно от 18 до 20 лет, с длинными черными волосами, небольшого телосложения и одетый в белую или синюю футболку.

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США стрельба иллинойс
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